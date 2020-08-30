اليوم السابع
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حصاد الوزارات .. وزير التعليم العالى يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

الأحد، 30 أغسطس 2020 05:00 م
حصاد الوزارات .. وزير التعليم العالى يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير النقل: خطة لتسيير أتوبيسات BRT على الطريق الدائرى لتخفيف الزحام

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق .. الحد الأدنى للقبول بالكليات الأدبية

وزير التعليم العالى يعلن توفر أماكن شاغرة بالهندسة لطلاب المرحلة الثانية

طقس حار غدا والرطوبة ترتفع إلى 85% والعظمى بالعاصمة 37 درجة

تنسيق المرحلة الأولى أدبي.. اقتصاد وعلوم سياسية96.1% وألسن95.5% وإعلام94.6%

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2020

التأمينات توضح الفئات الجديدة المستفيدة من العلاوات الخمس للمعاشات

دار الإفتاء: بناء مسجد على أرض زراعية بالتحايل على القانون غير جائز شرعا

السكة الحديد: استمرار منع استقلال القطارات دون ارتداء كمامات وتغريم المخالف

محافظة القاهرة تزيل منطقة "عزبة الصفيح" بالمطرية وتنقل 69 أسرة لوحدات بديلة بمشروع المحروسة

وزير السياحة يتفقد معرض ملوك الشمس بالتشيك ويشيد بجهود المنظمين

وزير التموين : إدارة الأزمات بمجلس الوزراء تبحث إقامة " أهلاً مدارس"

وزير التعليم العالى يعلن إنشاء 85 كلية ومعهد إضافى خلال عامين

 

 


التعليم العالى

نتيجة التنسيق

تنسيق المرحله الاولى

المرحله الاولى للتنسيق

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