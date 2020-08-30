"جوازة انتهت بجنازة".. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل بائع على يد جزار بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل بائع على يد جزار في البدرشين، حيث تبين أن المتهم كان يرغب في الزواج من ابنة المجني عليه، وتوجه لخطبتها، إلا أن والدها (المجني عليه)، رفض زواجه منها، وهو ما جعله يستشاط غضبًا ويقرر الانتقام من الأب، موضحة أن الجزار لم يستسلم لرفض والد الفتاة زواجه من ابنته، وظل يطارد الفتاة؛ ويعترض طريقها ويضايقها؛ وهو ما جعلها تخبر والدها بما جرى من الجزار، فقرر معاتبته على فعلته، فتوجه إليه وطلب منه الابتعاد عن طريق ابنته، وأن رفضه تزويجه لها قرار نهائي ولا رجعة فيه، مما دفع الجزار لأن يعتدى عليه بالضرب، ووجه له طعنة نافذة في منطقة الرقبة بواسطة سكين، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه وفارق الحياة.

ومن جانبه، جدد قاضى المعارضات حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، على خلفية اتهامه بالقتل العمد.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد مقتل مسن بمنطقة البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليه "ربيع" بائع، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد جزار تم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".