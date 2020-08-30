اليوم السابع
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جنح كفر الزيات تستأنف غدا محاكمة مدرس فى قضية بناء على أملاك الرى

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:39 م
جنح كفر الزيات تستأنف غدا محاكمة مدرس فى قضية بناء على أملاك الرى محكمه-ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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تستأنف محكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية، غدا الاثنين، محاكمة "محمد ح. ا" مدرس بالأزهر الشريف مقيم قرية كفور بلشاي، فى الدعوى المقامة ضده من إدارة حماية النيل تتهمه بإنشاء وحدتى إسعاف وإطفاء بالقرية على حرم النهر بدون الحصول على تراخيص.

كانت المحكمة قد انعقدت فى جلستها الماضية، وقدم دفاع المتهم مستندات تفيد بأن قطعة الأرض التى تم البناء عليها أملاك دولة وصدر لها قرار تخصيص من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة الغربية والمجالس المحلية السابقة وأن المشكو فى حقه أطلق حملة لجمع التبرعات من أهالى القرية لبناء وحدتى الإسعاف والإطفاء لخدمة ابناء القرية.

 


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محكمة جنح كفر الزيات

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