توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف النزاع فى جوبا غدا

كتب مصطفى عنبر

تشهد جوبا عاصمة جنوب السودان ، غداً الاثنين، توقيع اتفاق سلام بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية الانتقالية وأطراف النزاع، يمهد لإبرام اتفاق السلام الشامل والدائم، الذي بموجبه يشارك حاملي السلاح في هياكل الحكم الانتقالي في البلاد.

وانطلقت محادثات السلام بين الأطراف السودانية في أكتوبر 2019 بمدينة (جوبا) برعاية رئيس جنوب السودان سلفاكير ميادريت، ودعم من الاتحاد الأفريقي ودول الجوار.

وفي أثناء ذلك أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أنه سيتوجه اليوم الأحد إلى جوبا، يرافقه عدد من المسؤولين في الحكومة لحضور مراسم التوقيع.

وقال رئيس فريق الوساطة لمحادثات السلام السودانية، توت قلواك، إن مراسم التوقيع على الاتفاق سيحضرها وزراء خارجية دول منظمة «إيقاد» الراعية للسلام في القرن الأفريقي، وممثلون من السعودية والإمارات وتشاد والمنظمات الدولية والإقليمية وأصدقاء السودان، إلى جانب عدد من السفراء المعتمدين لدى حكومة الجنوب.

ووقّعت الحكومة والحركات المسلحة في مسار دارفور، أول من أمس، على اتفاق أولي حول القضايا التي تم التوصل فيها إلى اتفاقيات نهائية، وأبرزها ملف تقاسم السلطة والثروة وعودة النازحين وقضايا الأرض (الحواكير) إلى جانب بروتوكول العدالة والمساواة والمصالحة.