تقديم 56 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء ببنى سويف

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إنه تم تقديم 56 ألف طلب للتصالح في بعض مخالفات البناء، مضيفا أنه يتم العمل على استرداد حق الشعب عن طريق تقنين الأراضى التى يجوز فيه التقنين، حيث ارتفعت معدلاته.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن مصر محظوظة بوجود حكومة واعية أدركت خطورة ملف مخالفات البناء وتتعامل معه بالحزم والحسم، وكان لا بد من وقف التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء.



وأشار محافظ بنى سويف إلى أن منظومة التغيرات المكانية تستطيع معرفة التعدى وكيفيته وتطوره، موضحا أنه أصبح هناك تكنولوجيا لمعرفة وقت البناء وإن كان مخالفا أم لا، مشيرا إلى أن التصالح يكون على بعض مخالفات البناء.



وكانت الأجهزة التنفيذية كثفت بكافة المحافظات المختلفة من جهودها للانتهاء من ملفات تقنين الأراضى ومخالفات البناء وتقديم تيسيرات جديدة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم، طبقا للقانون وفقا لتوجيهات واضحة وحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.