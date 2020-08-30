تعرف على سلوكيات تزيد خطر الإصابة بكورونا.. أبرزها القرب من الآخرين

كتبت فاطمة خليل

حدد مركز الوقاية من الأمراض الأمريكى قائمة بالأشياء التي تزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا وتشمل القائمة 6 عناصر رئيسية يجب على الجميع تجنبها، للوقاية من فيروس كورونا، وقد أطلقت CDCعلى قائمة الأشياء التى يجب تجنبها ومنها التجمعات في هذا التقرير نتعرف عليها بالتفصيل..

وقال جاي بتلر، نائب مدير الأمراض المعدية في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي CDC في ورشة عمل افتراضية عقدتها الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب: "بالطبع نحن نحب البساطة أكثر من التعقيد، لكن الحقيقة هي أن هناك عددًا من المتغيرات التي تلعب دورًا عندما نتحدث عن مخاطر انتقال العدوى".

وبحسب موقع إنسايدر في فصل الربيع ، مع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، أصدرت الحكومة اليابانية تعليمات للسكان بتجنب العناصر الثلاثة: الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة ، وإعدادات الاتصال الوثيق وبحلول نهاية مايو ، رفعت اليابان حالة الطوارئ و لم تغلق اليابان بالكامل، وهو ما دفع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي لوضع قائمة بالأشياء التى يجب تجنبها للوقاية من كورونا.

وتتضمن قائمة CDC بالأشياء التى يجب تجنبها العوامل البيئية درجة الحرارة والعوامل السلوكية مثل الوقت الذي تقضيه في مكان شديد الخطورة وقد أطلقت CDCعلى قائمة الأشياء التى يجب تجنبها 6c's لأنها تبدأ بحرف C

وتشمل القائمة:

التجمعات: تجنب التجمعات الكبيرة.

الاتصال الوثيق: ابق على بعد 6 أقدام أو 2 متر على الأقل من الأشخاص خارج أسرتك.

التعرض المستمر: يمثل الاتصال المطول مع العائلة أو الأصدقاء خطرًا أكبر من التفاعلات السريعة العابرة.

أغطية: ارتدِ كمامة في الأماكن العامة.

البرد: قد تشكل بيئات عمل معينة ، مثل مصانع تعبئة اللحوم ، مخاطر أكبر.

المساحات المغلقة: التفاعل في الهواء الطلق أفضل من الداخل.