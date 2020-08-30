تسريب وقود فى موريشوس يتتسبب فى نفوق 40 دولفين واحتجاجات بالعاصمة

كتبت: هناء أبو العز

أدى تسريب سفينة لما لايقل عن 1000 طن من الوقود فى جزيرة موريشيوس أدى إلى تلوث الساحل، وخاصة المناطق المحمية حيث توجد غابات المنغروف والأنواع المهددة بالانقراض والمياه الصافية الكريستالية التي يشتهر بها السياح، مما دفع الآلاف إلى تنظيم احتجاجات للتحقيق فى التسرب النفطي الذي تسببت فيه سفينة يابانية والموت الغامض لما لا يقل عن 40 من دولفين عثر عليها ميتة بالقرب من موقعها.

واقتحم ما بين 50 ألفًا و 75 ألف مواطن - حسب تقديرات المنظمين والصحافة المحلية - ساحة الكاتدرائية ظهرًا ، في قلب العاصمة للاحتجاج.

وحضر المسيرة جميع فئات مجتمع موريشيوس ، بما في ذلك العديد من النساء والشباب ، ومعظمهم ارتدوا ملابس سوداء للإشارة إلى كوارث الوقود، وجاءت التعبئة للتعبير عن استياء المواطنين من العواقب البيئية والاقتصادية الخطيرة لهذا التسرب.

وقال جوسلين لانج ، 35 عاما ، موظف في المكتب: "هذه المظاهرة هي فرصة لإرسال رسالة إلى (رئيس الوزراء) برافيد جوجناوث بأنه أخطأ في الطريقة التي تعامل بها مع حطام واكاشيو".

وقد غرقت ناقلة البضائع السائبة اليابانية إم في واكاشيو قبالة الشعاب المرجانية في 25 يوليو في جنوب شرق الجزيرة، وبعد ثلاثة أسابيع ، انكسر الحطام إلى قسمين ، بعد معركة مع أطقمها أعطت وقتًا لضخ الوقود الذي يحتويه.

وفي الوقت نفسه ، سربت السفينة ما لا يقل عن 1000 طن من الوقود الذي أدى إلى تلويث الساحل - المناطق المحمية بغابات المنغروف والأنواع المهددة بالانقراض - والمياه الصافية الكريستالية التي يشتهر بها السياح.