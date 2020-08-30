ترامب الابن ينتقد جو بايدن: يجلس فى منزله بينما الرئيس الأمريكى وسط المواطنين

كتب آسر أحمد

وجه نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادا لاذعا للمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، في منشور جديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وصفه فيه بايدن بأنه يجلس في المنزل بينما يتواجد والده الرئيس الأمريكى فى الشوارع وسط المواطنين.

ونقلت صحيفة فوكس نيوز الأمريكية، تصريح ترامب الابن، الذي سرعان ما نقله عبر حسابه، وقال نصاً "جو بايدن سعيد في قبو منزله مع الملقن الذي يبلغه بما سيقوله، بينما يريد دونالد ترامب التواجد وسط الناس".

وعلى جانب آخر، علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على أعمال الشغب المستمرة وغياب الأمن فى مدينة بورتلاند، لافتًا إلى أن حاكم المدينة فشل فى السيطرة على الأوضاع، وأكد ترامب أن الحكومة الفيدرالية قامت بعمل رائع لتقديم الدعم إلى المدينة فى مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن الحل للسيطرة على حالة الانفلات الأمنى فى المدينة، هو تدخل الحرس الوطنى.

وكتب الرئيس الأمريكى، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "حصلوا على كل شىء طلبه الحاكم من الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بالوباء.. وقالوا جميعًا أن الحكومة الفيدرالية قامت بعمل رائع.. واستخدم الحاكم كومو كلمة "ظاهرة".. فيما عملت فرقة العمل بشكل جيد مع الولاية.. كما أنقذ الاحتياطى الفيدرالى العديد من الولايات".