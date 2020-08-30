اليوم السابع
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تجديد حبس رجل أعمال متهم بالنصب على المواطنين وتوظيف الأموال فى الجيزة

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:59 ص
تجديد حبس رجل أعمال متهم بالنصب على المواطنين وتوظيف الأموال فى الجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس "أحمد.ع" رجل أعمال، وصاحب شركة بمصر، لاتهامه بالنصب الإلكترونى وتوظيف الأموال.
 
تلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا ضد رجل أعمال يدعى "أحمد.ع " مؤسس شركة، لاتهامه بالنصب الشبكى على المواطنين، وتوظيف الأموال.
 
وبإجراء التحريات تم التوصل إلى صحة الاتهام، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه بمنطقة الدقى فى الجيزة، وتم إحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.

وحظر القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

 


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