بنك أبوظبى الأول يصعد ببورصة أبوظبى.. وإطلاق صندوق الواحة الإسلامي

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحاً 2.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4537.53 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 679.873 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 76.8 مليون سهم، بقيمة 266.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 1593 صفقة.

وصعد قطاعي البنوك والاستثمار والخدمات المالية ببورصة أبوظبي بنسبة 063%، 0.45%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.04%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.36%.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.05%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 0.77%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 0.55%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 1.91%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 79.3 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الواحة كابيتال، عن إطلاق صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت، وهو صندوق استثماري مفتوح يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويركز الصندوق على الاستثمار في عوائد الدخل الثابت في أسواق الصكوك والسندات، ويوفر فرصاً استثمارية في الأسواق العالمية، وتسعى الشركة من خلاله إلى جذب أكثر من 500 مليون دولار أمريكي، وينضم الصندوق الجديد إلى 3 صناديق استثمارية ناجحة أطلقتها الشركة سابقاً ضمن قطاع إدارة الأصول التابع لها.