بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة بمبادرة "المسئول الحكومى المحترف" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

بدأت أعمال التسجيل للمرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف بمحافظة كفر الشيخ، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف عمرو البشبيشي نائب المحافظ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والشروط والتسجيل من خلال الرابط..

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تم تدريب 125 متدربًا من العاملين بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وعدد من المديريات الخدمية التابعة المخاطبة بالتدريب ضمن خطة المحافظة لاستيعاب أكبر قدر من الكوادر الوظيفية بالمحافظة.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تركز المبادرة في محاورها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن ولا سيما الصفوف الأولى من القطاع الخدمي بالمحافظة وموظفي علاقات العملاء وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة ومهنية القائمين على تقديمها.