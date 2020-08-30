اليوم السابع
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انهيار جزئى لمنزل مكون من طابقين فى طما بسوهاج دون إصابات

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:24 ص
انهيار جزئى لمنزل مكون من طابقين فى طما بسوهاج دون إصابات انهيار منزل - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهدت قرية الواقات، دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، إنهيار جزئى لمنزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن مأهول بالسكان، دون حدوث إصابات بشرية، وتم فرض كرودون أمنى بالمنطقة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما للتحرك وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإنهيار منزل بدائرة مركز طما دون وقوع إصابات بين قاطنى المنزل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب أحمد رشاد معاون أول مباحث المركز بإنهيار جزئي بمنزل بناحية الواقات دائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين إنهيار جزء من منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل والجريد علي مساحة "60 " متر ملك المدعوه بخيته م ح ا 66 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية مأهول بالسكان " دون حدوث ثمة إصابات ".

تم أخلاء المنزل من قاطنية وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة بسؤال مالكه المنزل قررت بمضمون ما تقدم وعللت سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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