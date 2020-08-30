انطلاق مبادرة آفاق لتدريب طلاب جامعة بنى سويف بالتعاون مع وزارة الاتصالات

بنى سويف ـ هانى فتحى

انطلقت اليوم، فعاليات مبادرة (آفاق) بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات لتدريب طلاب كلية العلوم، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية الهندسة بجامعة بنى سويف فى مجالات متعددة منها تطوير الويب والاندرويد ، والتى تستمر لمدة شهر تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور منصور إلى أن تلك المبادرة تأتى فى إطار خطة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى الشامل ومن خلال كيانات الجامعة التى استحدثت لهذا الشأن، ممثلة فى وحدة الذكاء الاصطناعى والأنظمة الذكية من أجل تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لأبنائنا الطلاب .

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى باستمرار لخلق تواصل بينها وبين أبنائها الطلاب خلال الإجازة الصيفية لاستثمارها فى أمور مفيدة كالتدريبات والدورات ومواكبة التطورات الإلكترونية وتطوير المعرفة التكنولوجية لديهم بما يخــدم توجهات وأهداف الجامعة حتى تكون رائدة ومتميزة بين الجامعات المحلية والدولية.