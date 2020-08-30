اليوم السابع
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خالد صلاح
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اليوم السابع: مصر تنتفض ضد سرقة الأراضى ومخالفات البناء والحصيلة لخدمة مشروعات التنمية

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:43 م
اليوم السابع: مصر تنتفض ضد سرقة الأراضى ومخالفات البناء والحصيلة لخدمة مشروعات التنمية

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مصر تنتفض ضد سرقة الأراضى ومخالفات البناء.. والحصيلة لخدمة مشروعات التنمية.. وزير الأوقاف: لا يجوز بناء المساجد ولا غيرها على أرض مغتصبة.. و«الإفتاء»: بناء مسجد على أرض زراعية بالتحايل على القانون غير جائز شرعا.

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

 

ـ الرئيس السيسى خلال لقائه بالرئيس التنفيذى للشركة الإيطالية يؤكد: تكثيف أنشطة «إينى» فى مجالى التنقيب والإنتاج بمصر.. الرئيس يوجه الحكومة بالتركيز على توطين الصناعة فى نشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. ويؤكد اهتمام الدولة بقطاع البترول

 

ـ مصر تنتفض ضد سرقة الأراضى ومخالفات البناء.. والحصيلة لخدمة مشروعات التنمية.. وزير الأوقاف: لا يجوز بناء المساجد ولا غيرها على أرض مغتصبة.. و«الإفتاء»: بناء مسجد على أرض زراعية بالتحايل على القانون غير جائز شرعا

 

ـ انطلاق التشغيل التجريبى لـ"التأمين الصحى الشامل" بالأقصر قريبا

 

ـ وزير التعليم العالى يعلن نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2020.. 98.53% للطب و98.41 % للأسنان و98.4% للصيدلة.. أماكن شاغرة فى كليات الهندسة.. و96.21% سياسة واقتصاد.. و94.63% إعلام و95.24% ألسن.. وتنسيق المرحلة الثانية 67.8% أدبى و77.4% علمى

 

ـ «ما يغلاش عليك» تنسق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات للتوسع فى توفير السلع.. وزيرة التخطيط: هدفنا تحفيز الاستهلاك باعتباره أكبر مكونات الناتج المحلى.. وعملنا على المبادرة قبل «كورونا» لكن زادت أهميتها بعد الأزمة

 

ـ إحالة الممتنعين عن رد 25 % من رسوم «باصات المدارس» للنيابة.. الأجهزة الرقابية تنتفض لإعادة حقوق الطلاب وأولياء الأمور.. و«حماية المستهلك» يعلن آليات تنفيذ القرار ويخصص خطا ساخنا لتلقى الشكاوى

 

 

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