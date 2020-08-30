اليابان تتفق مع شركة أمريكية للحصول على 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

كتبت أمل علام

قالت شركة مودرنا الأمريكية، إنها تجري محادثات مع الحكومة اليابانية لتزويدها بنحو 40 مليون جرعة أو أكثر من لقاح فيروس كورونا COVID-19 المرشح، حيث سيتم توزيع اللقاح المرشح ، mRNA-1273، في اليابان من قبل شركة Takeda، بدءًا من النصف الأول من عام 2021، إذا حصلت على موافقة الجهات التنظيمية، وذلك وفقا لما ذكره موقع الشركة.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتأمين الوصول إلى جرعات كافية من اللقاح لتلقيح سكانها، حيث تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة العام المقبل.

وأوضحت الشركة، أن الدراسة أظهرت أن التطعيم بجرعتين من mRNA-1273 أدى إلى استجابة مناعية قوية وحماية ضد عدوى فيروس كورونا في الشعب الهوائية العلوية، والسفلية،

وتنتج اللقاحات لمحاربة العدوى والوقاية من الأمراض،تنتج خلايا معينة في الجهاز المناعي أجسامًا مضادة (بروتينات خاصة) تتعرف على الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى (الأشياء التي تسبب المرض) وتجعلها غير ضارة، اللقاح الذي يتم اختباره في هذه الدراسة يسمى، mRNA-1273 يقوم فريق الدراسة باختبار ما إذا كان اللقاح يمكن أن يساعد جهاز المناعة على إنتاج أجسام مضادة فعالة ضد فيروس كورونا بحيث لا يسبب الفيروس المرض في حالة الإصابة.