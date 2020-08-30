الناخبون فى الجبل الأسود يختارون برلمانا جديدا فى انتخابات يشوبها الغموض

بودجوريتشا (رويترز)

يتوجه الناخبون فى جمهورية الجبل الأسود إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد فى انتخابات برلمانية يصعب التكهن بنتائجها على ما يبدو نظرا لعدم توقع حصول أى من الحزب المؤيد للغرب الذى يحكم البلاد منذ فترة طويلة وتحالف منافس داعم لروسيا على أغلبية المقاعد.

ويعد المستقبل السياسى للرئيس ميلو ديوكانوفيتش على المحك، ويرأس ديوكانوفيتش الحزب الديمقراطى الاشتراكى ويحكم الجبل الأسود منذ بدء تفتت يوغوسلافيا الاتحادية فى 1990 وخلال حل اتحادها مع صربيا فى 2006.

ويقود ديوكانوفيتش المؤيد بقوة للغرب جهود الجبل الأسود المتواصلة للتأهل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى ولعب دورا فعالا فى تأمين انضمامها لحلف شمال الأطلسى فى 2017.

وتشهد الانتخابات تنافسا بين الحزب الديمقراطى الاشتراكى وتحالف للأحزاب القومية الصربية بشكل أساسى والتى تسعى لتعزيز العلاقات مع صربيا وروسيا.

ويقود هذا التحالف الاستاذ الجامعى زدرافكو كريفوكابيتش وتدعمه الكنيسة الأرثوذكسية الصربية القوية والتى تنظم احتجاجات يومية على قانون تم إقراره فى ديسمبر كانون الأول يسمح للدولة بمصادرة الأصول الدينية التى يتعذر إثبات ملكيتها التاريخية.

ويشكل مواطنو الجبل الأسود الذين يتم تعريفهم كصرب نحو ثلث عدد السكان البالغ عددهم 620 ألف نسمة، ويشترك معظم مواطنى الجبل الأسود والصرب فى اللغة والمذهب الأرثوذكسى كما أن كثيرين من المواطنين الصرب لهم جذور وأسر فى الجبل الأسود.

ويشغل الحزب الديمقراطى الاشتراكى 42 مقعدا فى البرلمان الحالى المؤلف من 81 عضوا ولكن استطلاعات الرأى تشير إلى عدم حصول الحزب الحاكم أو القوميين على أغلبية مطلقة مما يجعل الطرفين يعتمدان على شركاء لتشكيل حكومة.

وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها فى الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وتغلق فى الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر معرفة النتائج الجزئية الأولى فى نحو الساعة العاشرة مساء.