الكشف على 1153 مريض خلال يومين بقافلة طبية بقرية 55 ابو ماضى بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بعمل قافلة علاجية مجانية لقرية 55 ابو ماضى مركز بلقاس، خلال يومى 28،29 أغسطس الجاري، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستمرار مسيرة القوافل الطبية وتقديم الخدمة الصحية للمناطق البعيدة.

و تم توقيع الكشف الطبى على 1153 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة شملت 2 عياده باطنه، و 2 عياده اطفال، وعياده جلديه، وعياده جراحه وعظام وعياده نسا وتنظيم أسرة وأسنان.

وقد كان البيان الختامى للقافلة العلاجية : باطنة 272 ، أطفال 367، عظام 139، جراحة 42 ، جلدية 203،. نساء وتنظيم اسرة 130، و أسنان151 كما تم توفير 132 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء 142 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 185 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى.

وأقيم على هامش القافلة 42 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 111 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 4 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، كما تم إصدار 4 قرار علاج على نفقه الدوله للمرضى وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.