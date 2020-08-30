اليوم السابع
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الشقة من حق الزوجة..ضبط المتهم بمحاولة القاء زوجته من الخامس

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:58 ص
الشقة من حق الزوجة..ضبط المتهم بمحاولة القاء زوجته من الخامس المتهم
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخص تعدى على زوجته بالضرب ، وتم تداول مقطع فيديو بالواقعة على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على زوجته بالضرب بالأيدى أثناء تواجدهما بشرفة الشقة محل سكنهما وتهديده بإلقاء زوجته من أعلى .

أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن قيام أحد الأشخاص" سائق – مقيم دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة" بالتعدى على زوجته "ربة منزل – مقيمة بذات العنوان" بالضرب بالأيدى وطردها من مسكن الزوجيه والصادر لها ولأولادها قرار تمكين من الشقة محل سكنهما ، وتهديده بإلقائها على النحو المشار إليه بسبب خلافات زوجية بينهما .

عقب تفنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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