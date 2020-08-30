السيطرة على حريقين منفصلين بـ"دار السلام وطما" بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى المحافظة والثانى بقرية العتامنة دائرة مركز طما شمال المحافظة دون حدوث إصابات.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين بوجود حريقين منفصلين وتمت السيطرة عليهما بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتم محاصرة النيران ومنع امتداها للمنازل المجاورة بالمنطقتين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد هيثم شاكر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بحوش بناحية مزاتا شرق دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو مجدي ا ع ا 38 سنة موظف ويقيم بذات الناحية وامتد لحوشين مجاورين ملك كلاً من محروس ع ا م 60 سنة عامل وايمن ح ع م 42 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالكي الأحواش قرروا بمضمون ما تقدم ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية.

وجاء الحريق الثانى بدائرة مركز شرطة طما بنشوب حريق بمنزل بناحية العتامنة دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو محمد ع ا م 39 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفى الشبهة الجنائية العامة.