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"الرى" السودانية تدعو إلى الحذر.. وتؤكد: منسوب النيل يبدأ فى الانخفاض غدا

الأحد، 30 أغسطس 2020 05:02 م
"الرى" السودانية تدعو إلى الحذر.. وتؤكد: منسوب النيل يبدأ فى الانخفاض غدا ياسر عباس وزير الرى السودانى
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة الرى السودانية، اليوم الأحد، أن منسوب النيل سيبدأ فى الانخفاض اعتبارا من الغد، وذلك حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية فى نبأ عاجل لها، موضحة أن مناسيب نهر النيل تسجل أرقاما قياسية فى كل من محافظتى الخرطوم وشندى، كما دعت الوزارة المواطنين إلى توخى الحذر حفاظا على حياتهم. 
 
وكان ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية فى السودان إن "التفاوض هو الحل الوحيد لحل أزمة سد النهضة، ولكن لن يكون هناك تفاوض إلى ما لا نهاية ولكنه تفاوض يقود إلى نتائج".
 
وأضاف فى مؤتمر صحفى، أذاعه التليفزيون السودانى، أن الأطراف الثلاثة فى مفاوضات سد النهضة لم تتمكن من دمج المسودات الثلاثة، كما كان محدد فى ختام التوقيت الذى حدده الاتحاد الإفريقى وهو 28-8-2020، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن تخاطب كل دولة بمفردها رئاسة الاتحاد الإفريقى.
 
وأكد ياسر عباس، أن التوصل لاتفاق فى مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى قرار من القيادات السياسية العليا فى البلدان الثلاثة، أعلى من الوزراء وأن مواصلة التفاوض بالصيغة الحالية لن يكون مجديا.
 
وأشار إلى أن الوفد السوداني، جدد التاكيد بأن المفاوضات هى الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق وأنه سيكون مستعدا وحريصاً على استئناف المفاوضات فى أى وقت بعد ان  تحدد رئاسة الاتحاد الإفريقى.

 


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