الدولة تضخ مليارات الجنيهات فى العديد من القطاعات منذ 2014 لـ2020.. فيديو

كتب سمير حسنى

تشهد الدولة المصرية ضخ استثمارات فى العديد من القطاعات العديدة بالفترة من 2014 وحتى 2020، وذلك مثل البترول والصناعة والتجارة والصناعة، فضلا عن ضخ استثمارات ضخمة بقطاعى النقل والطرق، والتقرير التالى ييرز حجم الاستثمارات فى القطاعات المختلفة: