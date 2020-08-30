الدفاع الفرنسية تؤكد رفضها الاستيلاء على موارد الطاقة المعترف بها دوليا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الفرنسية، إنه لا يجوز الاستيلاء على موارد الطاقة المعترف بها دوليا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت وزارة الدفاع الفرنسية: نبحر بانتظام في المتوسط وهو مكان طبيعي بالنسبة لنا.

وانكمش الاقتصاد الفرنسي عند مستوى قياسي بلغ 13.8٪ على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2020، تماشيا مع التقديرات الأولية، وبعد انخفاض بنسبة 5.9٪ في الفترة السابقة.

ووفقا لصحيفة كابيتال الفرنسية، فقد زاد الركود الاقتصادي حيث تسبب تفشي كوفيد-19 في خسائر فادحة في الاقتصاد، حيث تم إغلاق الأنشطة غير الأساسية بين منتصف مارس وبداية مايو.

انخفض الإنفاق الأسري (-11.5٪ مقابل -11٪) والاستهلاك الحكومي (-10.3٪ مقابل -8٪) أكثر من المتوقع بينما تقلص الاستثمار (-10.3٪ مقابل -17.8٪).