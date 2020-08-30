وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم - أن اللقاء تطرق إلى الإعدادات والترتيبات الجارية للاحتفال بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام السودان يوم غد الاثنين بمدينة جوبا.

وأكد اللقاء أهمية التنسيق المشترك بين الدولتين في كافة المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.