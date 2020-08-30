اليوم السابع
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الحكومة الفلسطينية تدفع جزءا من الرواتب للشهر الثالث وسط أزمة

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:46 م
الحكومة الفلسطينية تدفع جزءا من الرواتب للشهر الثالث وسط أزمة الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رويترز

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قالت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الأحد، إنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يوليو الماضي، في ظل استمرار أزمتها المالية وسط خلافات مع إسرائيل.

وقالت وزارة المالية في بيان إنه تقرر صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا (516 دولار) و50 بالمئة لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى، على أن يكون الحد الأدنى للصرف 1750 شيقلا.

وأضافت "سيخصص يوم الثلاثاء لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم، ويوم الأربعاء لصرف رواتب باقي موظفي الدولة."

كانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في مايو تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها بعمولة ثلاثة بالمئة.

تسهم هذه التحويلات، البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية، التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 1.4 مليار دولار.

وعجزت السلطة في يونيو ومايو عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ودفعت جزءا فحسب من رواتب موظفيها.

 


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اسرائيل

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