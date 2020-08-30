الثانية على الجمهورية بالتعليم الزراعى: حققت أمنيتى وسألتحق بتربية المنيا

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قالت الطالبة شيماء محمد فؤاد، الحاصلة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى شعبة التعليم الزراعى نظام الثلاث سنوات، بمدرسة بلاط الثانوية الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إنها حققت أمنيتها فى الحصول على هذا المركز المتقدم بمجهودها دون الاعتماد على الدروس الخصوصية وبدعم من أسرتها وخالها الذى كان يتابعها بصورة مستمرة ، حيث أنه كان يوجهها دوما ويساعدها فى قراراتها الهامة ومنها اقتراحه عليها بدخول التعليم الفنى وتحقيق التميز فيه.

وأضافت شيماء، أنها سعيدة بما حققته من نجاح وتهدى هذا التفوق لأسرتها ومعلميها وكل من دعمها طوال مراحل التعليم الفنى، مؤكدة على أن ما تقوم به مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وإدارة بلاط التعليمية ومدرستها النموذجية من جهود هو ما أسفر عن تحقيق هذا الإنجاز بالحصول على مركزين أول وثانى على مستوى الجمهورية.