اليوم السابع
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خالد صلاح
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الثانى مكرر على الجمهورية بالتعليم التجارى: سعادتى لا توصف وسألتحق بتجارة إنجليزى

الأحد، 30 أغسطس 2020 05:30 م
الثانى مكرر على الجمهورية بالتعليم التجارى: سعادتى لا توصف وسألتحق بتجارة إنجليزى الطالبة ووالدتها
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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قالت الطالبة هبة طارق أحمد مبارز، الحاصلة على المركز الثانى مكرر على مستوى الجمهورية فى شعبة التعليم التجارية نظام الثلاث سنوات بمدرسة موط الثانوية التجارية بمحافظة الوادى الجديد، إن سعادتها لا توصف بما حققته من تفوق بدعم أسرتها ومعلميها وتحفيز زملائها حتى حققت هذا المركز، وأنها سوف تلتحق بكلية التجارة شعبة لغة إنجليزية، وذلك لحبها لهذا التخصص وسوف تواظب على الالتزام بالتحصيل والاجتهاد فى الدراسة حتى تحافظ على هذا المستوى من التفوق. 

أضافت هبة طارق، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن والدها يعمل بالإدارة البيطرية ووالدتها موظفة بالإدارة الزراعية، وكانت دوما هى المحفز لها لأنها تخرج من التجارة، وكانت تساعدها فى التحصيل الدراسى والاستذكار، مشيرة إلى أن لديها أربعة أشقاء وترتيبها الأخير بينهم وأكبرهم تعمل بالتمريض، وسبق لها أن تقدمت للالتحاق بالتمريض َإلا أنها لم توفق فتقدمت للثانوية التجارية واجتهدت حتى حققت هذا المركز. 

 


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