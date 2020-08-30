اليوم السابع
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التضامن تودع سيدة تعانى من أمراض نفسية مستشفى العباسية

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:46 م
التضامن تودع سيدة تعانى من أمراض نفسية مستشفى العباسية التضامن تدع سيدة تعانى من أمراض نفسية مستشفى العباسية
كتب مدحت وهبة

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اعلنت وزارة التصامن الاجتماعىُ انه بناءا علي البلاغ الوارد من منظومة الشكاوي  الحكومية بوجود سيدة وطفلتها تحرك علي الفور فريق اطفال وكبار بلاماوى التابع لوزارة التضامن وتبين ان الحالة تدعى "م.ع" تبلغ من العمر 33 عاما وهي من محافظة القليوبية ولديها طفلة تدعى ن تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً
 
وتعامل فريق وحدة شرق القاهرة معها  بتاريخ 11 يوليو 2020 امام الجامعة العمالية بمدينة نصر وبعقد جلسة معها اتضح أنها مريضة نفسية مصابه بهلاوس سمعية وبصرية وكان من الصعب التعامل معها ونظراً لكونها في منطقة حيوية ذات طابع اقتصادي مرتفع ووعى للمواطنين تفاعلو مع تلك الحالة واستمر العمل معها على فترات متباعدة نظراً لاختفائها بعض الأحيان وحماية البلطجية لها أحيانًا أخرى لاستغلالها في الحصول على أموال منها تحصل عليها من المواطنين المتعاطفين معها مما دفع عدد من الجهات ممثلة في البرنامج القومى لحماية الأطفال و الكبار بلا مأوى و منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية متمثلة في قسم أول مدينة نصر والأمانة العامة للصحة النفسية لمعاونة فريق وحدة شرق القاهرة التابع لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى حتى تم ايداع السيدة مستشفى الصحة النفسية بالعباسية والطفلة منظمة فيس بالعبور
 
 
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التضامن

مريضة نفسية

كبار بلا ماوى

اخبار مصرية

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