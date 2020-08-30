الأولى على الجمهورية فى التعليم الزراعى تؤكد لم اعتمد على الدروس الخصوصية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قالت الطالبة زينب حسن عبد الكريم سفينة ، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى شعبة التعليم الزراعى بمدرسة بلاط الثانوية الزراعية بمحافظة الوادى الجديد ، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن لحظة سماعها هذا الخبر هى أسعد لحظات حياتها ، مؤكدة إنها كانت تتمنى أن تحقق مركز متقدما منذ التحاقها بالثانوى الزراعى رغم حصولها على مجموع الثانوية العامة ، ولكنها قررت التحدى من أجل تحقيق هذا الهدف .

أضافت زينب ، أن والدها يعمل مدرس بنفس المدرسة ووالدتها ربة منزل ، ولها شقيقه توأم وكانت بالثانوية العامة ، وحققت مركز متقدم ولديها 3 أشقاء ، مشددة على أنها لم تحصل على أى دروس نهائى وسوف تكمل دراستها بالتعليم الجامعى فى كلية التربية جامعة المنيا ، وتتمنى أن تحقق نفس التفوق فى سنوات الدراسة الجامعية.

ومن جانبه قال حسن عبد الكريم ،والد الطالبة زينب ، أن التعليم الفنى عامر بالكوادر المتفوقة من الطلاب وخاصة فى محافظة الوادى الجديد بدعم ومتابعة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وكافة القيادات التعليمية لما يبذلوه من جهد من أجل تحقيق أقصى قدر من التميز وتصدر القوائم على مستوى الجمهورية فى كافة الأنشطة التعليمية.

الطالبة زينب حسن عبد الكريم سفينة وأسرتها

الطالبة زينب حسن عبد الكريم سفينة وأسرتها

الطالبة زينب حسن عبد الكريم سفينة وأسرتها

الطالبة زينب حسن عبد الكريم سفينة وأسرتها