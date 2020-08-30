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الأولى على الجمهورية فى التعليم الزراعى تؤكد لم اعتمد على الدروس الخصوصية

الأحد، 30 أغسطس 2020 04:34 م
الأولى على الجمهورية فى التعليم الزراعى تؤكد لم اعتمد على الدروس الخصوصية الطالبة زينب حسن عبد الكريم سفينة وأسرتها
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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قالت الطالبة زينب حسن عبد الكريم سفينة ، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى شعبة التعليم الزراعى بمدرسة بلاط الثانوية الزراعية بمحافظة الوادى الجديد ، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن لحظة سماعها هذا الخبر هى أسعد لحظات حياتها ، مؤكدة  إنها كانت تتمنى أن تحقق مركز متقدما منذ التحاقها بالثانوى الزراعى رغم حصولها على مجموع الثانوية العامة ، ولكنها قررت التحدى من أجل تحقيق هذا الهدف .

أضافت زينب ، أن والدها يعمل مدرس بنفس المدرسة ووالدتها ربة منزل ، ولها شقيقه توأم وكانت بالثانوية العامة ، وحققت مركز متقدم  ولديها 3 أشقاء  ، مشددة على أنها  لم تحصل على أى دروس نهائى وسوف تكمل دراستها بالتعليم الجامعى فى كلية التربية جامعة المنيا ، وتتمنى أن تحقق نفس التفوق فى سنوات الدراسة الجامعية

ومن جانبه قال حسن عبد الكريم  ،والد الطالبة زينب ، أن التعليم الفنى عامر بالكوادر المتفوقة من الطلاب وخاصة فى محافظة الوادى الجديد بدعم ومتابعة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وكافة القيادات التعليمية لما يبذلوه من جهد من أجل تحقيق أقصى قدر من التميز وتصدر القوائم على مستوى الجمهورية فى كافة الأنشطة التعليمية

 

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الطالبة زينب حسن عبد الكريم سفينة وأسرتها

 

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الطالبة زينب حسن عبد الكريم سفينة وأسرتها

 

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الطالبة زينب حسن عبد الكريم سفينة وأسرتها

 

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الطالبة زينب حسن عبد الكريم سفينة وأسرتها

 


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