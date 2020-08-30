الأولى على الجمهورية فى التعليم التجارى: "تعبت فى المذاكرة وربنا كرمنى"

الوادى الجديد- فريق المحافظات

قالت الطالبة ياسمين عطية سيد أحمد ، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى شعبة التعليم التجارية نظام الثلاث سنوات بمدرسة موط الثانوية التجارية بمحافظة الوادى الجديد ، أنها اجتهدت فى التحصيل الدراسى والاستذكار على مدار العام رغم الظروف التى كانت تمر بها البلاد من جائحة كورونا .

وأضافت ياسمين ، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، إنها كانت تضع هدفها الأساسى أمام عينها وهو التفوق وتحقيق أعلى مستوى من النجاح ولم تكن تتوقع الحصول على المركز الأول ولكن الله كرمها على تعبها ،وستستكمل دراستها فى كلية التجارة وتحاول الحفاظ على هذا التفوق ، مؤكدة أن والدها يعمل موظف بمجلس مدينة الداخلة ووالدتها ربة منزل ولديها 3 أشقاء ترتيبها الأوسط بينهم واستعانت ببعض الدروس الخاصة والنصائح التعليمية من مدرسيها وكانت تنظم وقتها بصورة كبيرة من أجل إنهاء المنهج الدراسى والمراجعات .