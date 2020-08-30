اليوم السابع
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الأولى بالمدارس الفندقية: رفضت تكرار تجربة شقيقى فى الثانوية وأصبحت من الأوائل

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:36 م
الأولى بالمدارس الفندقية: رفضت تكرار تجربة شقيقى فى الثانوية وأصبحت من الأوائل الطالبة فايبي عاطف حبيب مصري الأولى بالمدارس الفنية الفندقية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت الطالبة فايبي عاطف حبيب مصري، الأولى بالمدارس الفنية الفندقية نظام ثلاث سنوات إعدادى مهنى، أنها تفاجأت بإعلان اسمها من الأوائل وعرفت من الصحف وأساتذتها بالمدرسة، أنها الأولى، وتنوى دخول كلية السياحة والفنادق.
 
وأضافت الأولى بالدبلومات الفنية، لـ"اليوم السابع"، أن مجموعها في الشهادة الإعدادية أتاح لها فرصة دخول الثانوى العام ولكنها رفضت ودخلت إعدادى مهنى، وذلك بعد تخوفها من تكرار نفس تجربة شقيقها الأكبر الذى لم يحالفه الحظ في الثانوية العامة، ولكنها تمكنت من التفوق في الدبلوم لتكون من الأوائل.
 
وقالت فايبى، أن لديها صديقتين من نفس المدرسة، مدرسة شبرا الثانوية الفندقية المهنية، وحصلوا على نفس التقدير والمجموع وكانوا من الأوائل وهو ما أسعدها كثيرا ولكنهم استغربوا من حصولهم على نفس المجموع.
 
واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/ 2020 – الدور الأول.
 
وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني بأنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها عدد (755276) طالب وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين علي 2986 لجنة سير امتحان، 
وجاءت مؤشرات النتيجة علي النحو التالى:
 
أولاً: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:
 
عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي. 
 
عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.
 
عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.
 
عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.
 
الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي. 
 
ثانيًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:
عدد طلبة التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بإنخفاض 4.28% عن العام الماضي. 
 
عدد طلبة التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي.
 
عدد طلبة التعليم الزراعي (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي.
 
عدد طلبة التعليم الصناعي (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي.
 
الإجمالي العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضي. 
 
ثالثاً: التعليم والتدريب المزدوج:
إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (15507) طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي.
 
رابعاً: الإعداد المهني:
بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (70797) طالب وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.
 
 

الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات

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