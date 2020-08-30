استمرار حملات رفع الإشغالات من الشوارع والطرق الرئيسية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة شن حملات لرفع الاعلانات والإشغالات على حرم الطريق من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينه الزقازيق برفع الإشغالات من طريق مقابر الأشراف لتوسعه الطريق أمام حركة السيارات، كما قامت رئاسة المركز برفع كافه الإعلانات المخالفه من على أعمدة الإناره حفاظاً على أرواح المواطنين وإستعاده الشكل الجمالى للمدينة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع إدارة التفتيش والمتابعة الميدانية وقسم شرطه المرافق بإزالة 6 حالات إشغال مخالفة بمنطقة أبوسمران بمساحه 1100 متر، وذلك تمهيداً لتوسعه الطريق.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بشن حملة لرفع الإشغالات استهدفت جميع شوارع المدينة، وذلك بحضور رجال قسمى الإشغالات والإزالات برئاسة المركز وتم رفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين والسيارات.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات من أسفل كوبرى أبو عميرة.

وتمكنت رئاسة حى ثان الزقازيق بالتعاون مع قسم شرطة ثان الزقازيق بتنفيذ قرار إخلاء وإسترداد محلات بمنطقة الصيادين أبو عامر من واضعى اليد عليها ، وتم ضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتستمر الأجهزه التنفيذية والأمنية بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة يومياً من الشوارع والطرق الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لمدن المحافظة.