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إيقاف مدير تنسيق متابعة تعليم القاهرة 3 أشهر بتهمة تزوير الدكتوراه

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:53 ص
إيقاف مدير تنسيق متابعة تعليم القاهرة 3 أشهر بتهمة تزوير الدكتوراه مجلس الدولة _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بمجازاة مدير إدارة التنسيق ومتابعة تقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر لقيامه بتزوير شهادة دكتوراه منسوب صدورها لكلية التربية جامعة عين شمس واستعمالها بأن قدمها لجهة عمله للاعتداد بما أثبت بها على خلاف الحقيقة.

كانت النيابة الإدارية تلقت شكوى متضمنة قيام "علاء. م.ع" ، مدير إدارة التنسيق وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة باصطناع شهادة منسوب صدورها لكلية التربية بجامعة عين شمس متضمنة حصوله على درجة الدكتوراه وذلك على خلاف الحقيقة.

وباشر المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية التحقيقات في القضية رقم 132 لسنة 2018 حيث كشفت التحقيقات اشتراك المتهم والذي يعمل حاليًا موجه تربية فنية بإدارة النزهة التعليمية في اصطناع شهادة منسوب صدورها لكلية التربية جامعة عين شمس والمتضمنة حصوله على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم التربوية قسم مناهج وطرق التدريس، واصطناع ما يفيد توثيقها بمكتب توثيق وزارة الخارجية بالميريلاند، واستعمال الشهادة محل التحقيق فيما زورت من أجله ،وذلك بأن قدمها لجهة عمله للاعتداد بما أثبت بها على خلاف الحقيقة.

وأرسلت النيابة الإدارية أصل الشهادة سالفة الذكر إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير، وذلك لإجراء المضاهاة عليها والوقوف على صحة التوقيعات المنسوبة للموقعين عليها، وكذا بيان صحة الأختام المذيل بها الشهادة المطعون عليها، والوقوف على ما إذا كانت بصمة الأختام الثابتة على الشهادة صحيحة من عدمه.

وورد كتاب إدارة أبحاث التزييف والتزوير مرفق به التقرير المتضمن أن الفحص أسفر عن الآتي: أن الشهادة أنفة الذكر باسم المتهم المذكور والمنسوب صدورها إلى كلية التربية جامعة عين شمس مزورة بما عليها من عبارات وبصمات وأختام شعار الجمهورية منسوبة إلى كلية التربية وإدارة الجامعة المذكورة وكذلك الأختام الثابتة على ظهر الشهادات المنسوبة إلى مكتب تصديقات وزارة الخارجية وجميع التوقيعات المنسوبة للمختصين بالجامعة الثابتة بالشهادة، كما أن الموظف المختص بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالميريلاند لم يحرر التوقيع المنسوب إليه والثابت بظهر الشهادة تضمنت أوراق القضية تقرير الاتهام ومذكرة النيابة الإدارية وتقرير الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير التابعة للطب الشرعي ومذكرات جامعة عين شمس وصورة الدكتوراه المزورة .


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