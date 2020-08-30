إعدام 8 أطنان أغذية فاسدة بمخزن فى العاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

أعدم مفتشو الأغذية بالشرقية 8 أطنان أغذية فاسدة بمخزن فى العاشر من رمضان، ضبطتها حملة مفاجئة، بناء علي تعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة ، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان حملة على إحدي المخازن الغذائية بمدينة العاشر من رمضان، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 أطنان أغذية مختلفة عبارة عن "مقدوس، وفلفله، ودبس الرمان" بعضها منتهي الصلاحية، والآخر به تغير في خواصه الطبيعية، وتم نقل هذه المضبوطات وإعدامها بالمدفن الصحي بمركز ومدينة بلبيس .

وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول .

في سياق متصل، أكدت مديرية الصحة بأن المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة وعلاج الأمراض غير السارية، قدمت الخدمة الطبية بالعيادات الثابتة، والعيادات والقوافل المتنقلة، وتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم لعدد 378 مواطنا بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتوزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين، ليصل إجمالي ما تم تقديم الخدمة الطبية، وصرف علاج الأمراض المزمنة لهم منذ بدء المبادرة إلي 33166 مواطن حتي الآن، كما تم عمل قرارات علاج وزارية علي نفقة الدولة.