اليوم السابع
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إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق أرمنت الرياينة غرب الأقصر

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:51 م
إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق أرمنت الرياينة غرب الأقصر انقلاب سيارة ملاكى بطريق أرمنت الرياينة غرب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أصيب شخصان، فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق أرمنت الرياينة غرب محافظة الأقصر، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة خلال تفادى مركبة "توك توك"، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام يس مدير أمن الأقصر، إخطاراً من العميد عبد العزيز نايف مأمور مركز شرطة أرمنت، يفيد بإنقلاب سيارة ملاكى تحمل أرقام "3317" على طريق أرمنت الرياينة نتيجة إخلال عجلة القيادة بيد قائدها خلال تفادى مركبة "توك توك"، مما أسفر عن إصابة كل من "م.ع" 45 سنة، و"م.ز" 30 سنة، مقيمان بالمحاميد بحرى.

تم على الفور إخطار رجال الإسعاف وانتقلت سيارتين إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى أرمنت التخصصى لعمل الفحوصات الطبية وعلاج المصابين، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


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