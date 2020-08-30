إصابة شاب بطعنة نافذة على يد شقيقه بسبب جرعة مخدرات بالغربية

الغربية محمد طارق

شهدت قرية محلة مرحوم التابعة لمركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية، إصابة شاب على يد شقيقه بطعنة نافذة بالبطن بسبب جرعة مخدرات، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى .

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة شاب يدعي "إبراهيم.ص" بطعنة نافذة على يد شقيقه "وليد.ص" بسبب جرعة مخدرات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم نقل المصاب للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.