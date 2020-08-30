اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إزاى تخفض فاتورة استهلاك الكهرباء بنسبة 30%.. إنفو جراف

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:09 م
إزاى تخفض فاتورة استهلاك الكهرباء بنسبة 30%.. إنفو جراف إنفو خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرصد "اليوم السابع" لجمهور القراء، مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تساعدك فى ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة بنسبة 30% تقريبا، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى تجعل مكيف الهواء لا غنى عنه وأجهزة أخرى كثيفة الاستهلاك إذا استهلكت بطريقة خاطئة.

1
 
2
 

التكييف: من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء لذا فضبطه على 25 درجة مئوية هو الأنسب.

3
 

سخان المياه: من الأفضل تشغيله قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء.

4
 

المكواة: يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.

5
 

الثلاجة: يفضل عدم فتحها كثيراً ووضعها بعيداً عن البوتاجاز والحوائط لضمان التهوية

6
 

الكاتيل: أضراره بالغة ويتسبب فى رفع قيمة الاستهلاك الشهرية بشكل كبير.


الكهرباء

استهلاك الكهرباء

فواتير الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إزاى تقدر تخفض فاتورة استهلاك الكهرباء بنسبة 30%

الأحد، 30 أغسطس 2020 07:00 ص

الإفراط فى استهلاك الكهرباء يتسبب فى خروجك من شرائح الدعم بفاتورة سبتمبر

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:00 ص

الكهرباء تبدأ فحص 500 ألف طلب للتحول من الممارسة لـ"الكودى".. المتحدث باسم الوزارة: لا تراجع عن تركيب العدادات الجديدة.. ويؤكد: الهدف منه المحاسبة الدقيقة لاستهلاك الكهرباء ولا يمكن اعتبارها سند ملكية

الإثنين، 10 أغسطس 2020 07:00 ص

الحكومة للبرلمان: إعفاء دور العبادة من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه يحتاج لتشريع جديد.. واللجنة الدينية توصى بالتوصل لآلية لتحصيلها مثل صكوك الأضاحى.. والأوقاف: فصل 22 عاملا بسبب مخالفة قرار منع صلاة الجماعة

الجمعة، 24 يوليه 2020 10:33 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة