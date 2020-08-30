إزاى تخفض فاتورة استهلاك الكهرباء بنسبة 30%.. إنفو جراف

يرصد "اليوم السابع" لجمهور القراء، مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تساعدك فى ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة بنسبة 30% تقريبا، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى تجعل مكيف الهواء لا غنى عنه وأجهزة أخرى كثيفة الاستهلاك إذا استهلكت بطريقة خاطئة.
التكييف: من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء لذا فضبطه على 25 درجة مئوية هو الأنسب.
سخان المياه: من الأفضل تشغيله قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء.
المكواة: يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.
الثلاجة: يفضل عدم فتحها كثيراً ووضعها بعيداً عن البوتاجاز والحوائط لضمان التهوية
الكاتيل: أضراره بالغة ويتسبب فى رفع قيمة الاستهلاك الشهرية بشكل كبير.
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