إزاى تخفض فاتورة استهلاك الكهرباء بنسبة 30%.. إنفو جراف

يرصد "اليوم السابع" لجمهور القراء، مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تساعدك فى ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة بنسبة 30% تقريبا، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى تجعل مكيف الهواء لا غنى عنه وأجهزة أخرى كثيفة الاستهلاك إذا استهلكت بطريقة خاطئة.





التكييف: من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء لذا فضبطه على 25 درجة مئوية هو الأنسب.





سخان المياه: من الأفضل تشغيله قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء.





المكواة: يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.





الثلاجة: يفضل عدم فتحها كثيراً ووضعها بعيداً عن البوتاجاز والحوائط لضمان التهوية





الكاتيل: أضراره بالغة ويتسبب فى رفع قيمة الاستهلاك الشهرية بشكل كبير.