اليوم السابع
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إخلاء سبيل إيطالية بكفالة 5 آلاف جنيه لتزويرها تسجيل طفل باسمها بالغردقة

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:30 م
إخلاء سبيل إيطالية بكفالة 5 آلاف جنيه لتزويرها تسجيل طفل باسمها بالغردقة رضيع - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قررت نيابة الغردقة الجزئية، إخلاء سبيل ايطالية الجنسية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد قيامها بالاشتراك مع آخرين بالتزوير لتسجيل طفل رضيع باسمها بعد استخراج إخطار ولادة مزور من إحدى المستشفيات الخاصة، كذلك تم إخلاء سبيل موظف وحبس أخر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل القضية عندما تبلغ للمقدم أسامة مهران رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة من مكتب صحة الغردقة بالشك فى سيدة إيطالية فى العقد السادس من العمر، حيث حضرت لمكتب الصحة ومعها طفل رضيع ترغب فى تسجيله وأحضرت إخطار ولادة من إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الغردقة .

تم إخطار اللواء خالد عبد الهادى، مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، والذى أمر بتشكيل فريق بحث بمشاركة المقدم محمد كساب مفتش مباحث قسم أول الغردقة، وتبين أن السيدة عثرت على الطفل الرضيع وقامت بالحصول على قرار تبنى من التضامن الاجتماعى وقامت بالاشتراك مع موظف وطبيب لاستخراج إخطار ولادة من احدى المستشفيات الخاصة .

 وقاموا بالاشتراك بالتزوير فى إخطار الولادة وعند تقديمه لمكتب الصحة قامت إحدى الموظفات بالشك فى الأمر وتم إخطار رجال الأمن والقبض على المشتركين فى الواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.


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