إحالة متهم بالتعدى على "معاق" بالمرج للمحاكمة

كتب ـ عبد الله محمود

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار احمد عز المحامي العام، إحالة مسجل خطر للمحاكمة في اتهامه بالتعدي علي "معاق ذهنياً" .

وتبين من التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، تلاحظ لهم تواجد شخص "مجهول الهوية" فى العقد الثالث من العمر وبه إصابات عبارة عن "جروح سطحية وحروق بالوجه والصدر واليدين" وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتعذر سؤاله لكونه "من ذوى الإحتياجات الخاصة" – معاق ذهنياً.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجنى عليه كان صحبة أحد الأشخاص (مسجل خطر "فرض سيطرة" سبق إتهامه فى 40 قضية ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام) وأنه وراء إحداث إصابته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه..

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجنى عليه وحال تواجدهما بمحل سكنه طلب منه المُصاب مبلغ مالى إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب وقام بسكب كمية من سائل البنزين عليه وأضرم النيران به محدثاً إصابته المشار إليها. تم بإرشاده ضبط زجاجة بها آثار لسائل البنزين بمسكنه والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.