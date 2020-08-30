اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن المنافذ يضبط 5 قضايا بقيمة 400 ألف جنيه

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:06 م
أمن المنافذ يضبط 5 قضايا بقيمة 400 ألف جنيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – أجهزة إستقبال الأقمار الصناعية –ريموت كنترول" بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من 400ألف جنيه.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثارفي ضبط قضية ، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الأجهزة اللاسلكية تم ضبط  طائرة لاسلكية "درون" مزودة بجهاز تحكم عن بعد بمشتملاتها .

وتمكنت الجهود فى مجال الأمن العام من ضبط (35) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات سائقين ، مخالفات مسطح مائى ، سلاح أبيض ).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير (941) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط  (2) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (208) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" تم ضبط  قضية "تزوير إقامة" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 


المنافذ

امن المنافذ

قطاع امن المنافذ

جهود المنافذ

تهريب

احباط تهريب

الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حوادث

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة