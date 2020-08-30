أمن المنافذ يضبط 5 قضايا بقيمة 400 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – أجهزة إستقبال الأقمار الصناعية –ريموت كنترول" بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من 400ألف جنيه.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثارفي ضبط قضية ، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الأجهزة اللاسلكية تم ضبط طائرة لاسلكية "درون" مزودة بجهاز تحكم عن بعد بمشتملاتها .

وتمكنت الجهود فى مجال الأمن العام من ضبط (35) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات سائقين ، مخالفات مسطح مائى ، سلاح أبيض ).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير (941) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (2) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (208) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" تم ضبط قضية "تزوير إقامة" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.