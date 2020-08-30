أعمال إنشاء كوبرى عرب الرمل بقويسنا ونفق المشاة ببركة السبع فى المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الأعمال الإنشائية لمشروع تصميم وتنفيذ الكوبرى العلوى أمام قرية عرب الرمل بقويسنا بالطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه بطول 700 متر، وذلك تيسيراً على المواطنين وحرصاً على أمنهم وسلامتهم، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، وخالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا والشركة المنفذة للمشروع .

يأتى هذا لحرص محافظ المنوفية على متابعة كافة المشروعات الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة للوقوف على آخر المستجدات والاطمئنان على انتظام سير العمل .

وتفقد المحافظ الأعمال المبدئية والإنشائية للكوبرى وتم الانتهاء من عمل المسجات، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء الكوبرى توفير البدائل المناسبة لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل الحركة المرورية حفاظاً على أرواح المواطنين والظهور بالمظهر الحضارى للمدينة، ووجه محافظ المنوفية رئيس مدينة قويسنا بالمتابعة الدورية للأعمال وتذليل العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى المقرر للانتهاء تحقيقاً للصالح العام.

كما تفقد محافظ المنوفية نفق المشاة الجديد بشرق مدينة بركة السبع والمقام أسفل السكة الحديد والذى يربط شارع بورسعيد بشارع الثورة أمام مجمع المدارس بتكلفة تقديرية ما يقرب من 9 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر المقبل، وأشاد المحافظ بمستوى حجم الأعمال، موجهاً بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منه تيسيراً على المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم، كما ووجه بضرورة عمل رامب لذوى الاحتياجات الخاصة وتركيب كاميرات مراقبة حرصاً على المواطنين، وكذا رصف الطريق المؤدى للنفق.