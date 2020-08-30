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أسرة مريض تعتدى بالضرب على مدير مستشفى السنطة بالغربية

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:31 م
أسرة مريض تعتدى بالضرب على مدير مستشفى السنطة بالغربية مستشفى - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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شهدت مستشفى السنطة العام في محافظة الغربية، حالة تعد من قبل أسرة مريض توفى نتيجة الإصابة على طاقم مدير المستشفى حاملين أسلحة بيضاء والتعدى عليه بالأيدى، وأكد مصدر داخل المستشفى، أنه تم التعدى علي مدير المستشفي سامي سلامة، بالضرب بعد إعلان خبر وفاة أحد المرضى المحجوزين داخل المستشفى، وتم الاتصال من قبل مدير المستشفي والتمريض بمآمور قسم شرطة السنطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

من جانبه، أكد الدكتور سامى عبد الجواد سلامة، مدير مستشفى السنطة العام، أن المريض الذى توفى فجر اليوم كان يعانى من فيروس كورونا، ومقيم بقرية السنطة البلد، والتى تسببت فى إصابته بتليف فى الرئة.

ونفى فى بيان ما تردد عن وفاة 3 مرضى داخل المستشفى ليلة أمس بسبب انقطاع الأكسجين، مشيرا إلي أن المستشفى يوجد بها 210 أسطوانات وتقوم الشركة المتعاقدة مع المستشفى بالحضور مرتين يوميا، وأن كل مريض يوجد بجانبه أسطوانة ممتلئة جاهزة بالفلوميتر، موضحا أن سيارة الأكسجين تأتى قبل انقطاع الشبكة.


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