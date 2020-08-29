8 محطات مرتبطة بمحاكمة المتهمين بقضية "ميدان الشهداء" بعد حكم المشدد

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين بالتورط فى أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد حكم المشدد لـ 8 متهمين، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها:

المحطة الأولى .. الحكم محكمة الموضوع الأولى

فى 17 إبريل 2016، عاقبت محكمة الموضوع الأولى 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.

المحطة الـ 2 .. قبول الطعن

فى الـ 7 يوليو 2019، قبلت محكمة النقض طعن المتهمين وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

المحطة الـ3.. أولى جلسات الإعادة

حددت محكمة الاستئناف جلسة 22 ديسمبر 2019، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 5 إرهاب.

المحطة الـ4 .. مرافعة النيابة

فى الـ 10 فبراير 2020، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقع أقصى عقوبة على المتهمين.

المحطة الـ 5 ..مرافعة الدفاع

على مدار جلستين استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع وكانت اولى جلسات مرافعة الدفاع فى 12 فبراير 2020.

المحطة الـ 6 .. حجز الدعوى للحكم

فى 24 يونيو 2020 حجزت المحكمة الدعوى لجلسة 25 أغسطس 2020 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

المحطة الـ7.. حكم المشدد

فى 25 أغسطس قضت المحكمة بالمشدد 10 سنوات لـ 8 متهمين أبرزهم المحمدى عبد المقصود عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة المنحل.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

جدير بالذكر أن مدينة حلوان شهدت العديد من أحداث الشغب بالتزامن مع فض اعتصام الإخوان، ولعل أبرزها محاولة اقتحام مركز شرطة حلوان والتى تورط فيها 68 متهمًا وحصلوا على احكام ما بين الإعدام والمشدد من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حين فريد، فى اتهماهم بالانضمام لجماعه أسست على خلاف احكام القانون والقتل العمد والشروع فى القتل، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق.