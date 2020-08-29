6 معلومات بجلسة الحكم على المتهمين بـ"ميدان الشهداء" بعد معاقبتهم بالمشدد

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين بالتورط فى أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد حكم المشدد لـ 8 متهمين، وتوجد العديد من المعلومات حول آخر الجلسات منها ..

1 ـ جلسة النطق بالحكم هى الجلسة رقم 7 فى إعادة محاكمة المتهمين.

2 ـ المتهمين حصلوا على حكم بالسجن المشدد 10 سنوات وهو نفس الحكم الذى صدر من محكمة الموضوع الاولى.

3 ـ من بين المتهمين 2 من اعضاء مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وأبرزهم المتهم المحمدى عبد المقصود.

4 ـ يتبقى امام المتهمين طعن أخير وستفصل فيه محكمة النقض.

5 ـ المحكمة وجهت كلمتها للمتهمين قائله: جماعتكم ونواب مثلكم طماعون مستبدون يسوقون البلاد إلى الهلاك.

6 ـ المحكمة أكدت أن الجماعة وعناصرها سمموا أفكار الشباب وتضليلهم بأفكار مسمومة.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.