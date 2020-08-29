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6 مدن بالقليوبية تسجل "صفر" كورونا و14 إصابة جديدة بالفيروس بمدن أخرى

السبت، 29 أغسطس 2020 11:23 م
6 مدن بالقليوبية تسجل "صفر" كورونا و14 إصابة جديدة بالفيروس بمدن أخرى لقاح فيروس كورونا
القليوبية إبراهيم سالم

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سجلت محافظة القليوبية، اليوم السبت، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بمدن ومراكز بنها وشبين القناطر وطوخ وقليوب وكفر شكر، بينما سجلت 6 مدن ومراكز أخرى "صفر" إصابات بالفيروس المستجد، وهي الخانكة والعبور والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم السبت، عند 9248 حالة إصابة.

وأظهرت البيانات الرسمية، استقرار خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، بواقع 2415 حالة إصابة بمركز بنها، و1191 حالة بشرق شبرا الخيمة، و1183 إصابة بغرب شبرا الخيمة، و1026 حالة بمركز طوخ، و731 حالة بمركز شبين القناطر، و724 إصابة بمركز ومدينة الخانكة، و679 حالة بقليوب، و627 حالة بالقناطر الخيرية، و451 إصابة بكفر شكر، و174 حالة بمدينة العبور، و47 إصابة بمركز ومدينة قها.

فيما أعلنت صحة القليوبية تسجيل 3 مستشفيات مركزية كانوا قد تم تخصيصهم ضمن 13 مستشفى على أرض المحافظة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهم مستشفيات "بنها التعليمى، الخانكة المركزى، القناطر الخيرية الركزى"، ليقدموا الخدمة الطبية العادية للمواطنين والبدء فى تنفيذ قوائم الانتظار للعمليات الجراحية التي تم تسجيلها من قبل.


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