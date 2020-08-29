وكيل مباحث أمن الدولة سابقًا: المعلومات التي يمتلكها محمود عزت يمكن أن تورط دولا خارجية

كتب أحمد عرفة

قال عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، إن اغتيال النائب العام كان من أكبر عمليات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن رسائل المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية عقب اغتيال النائب العام كانت موجهة للإخوان في الداخل والخارج وقطر.

ولفت وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، إلى أن أي قيادي في الإخوان يقر بكل المعلومات فور القبض عليها لأنه لا يرغب في الإهانة، لذلك فإن محمود عزت سيعترف بمعلومات عن التنظيم الدولي وعلاقته بأجهزة مخابرات خارجية.

وأشار وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا إلى أن المعلومات التي يمتلكها محمود عزت يمكن أن تورط دول خارجية، موضحا الإرهابي محمود عزت كانت حركته قليلة وتحت أعين الأمن، مؤكدا أن أجهزة مخابرات أجنبية كانت تشرف على تأمين الإرهابي محمود عزت.