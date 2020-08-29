اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل "الصحة" بالشرقية يتفقد مجمع المحارق في الخطارة بتكلفة 15 مليون جنيه

السبت، 29 أغسطس 2020 05:49 م
وكيل "الصحة" بالشرقية يتفقد مجمع المحارق في الخطارة بتكلفة 15 مليون جنيه جانب من الجولة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مجمع المحارق في الخطارة، لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بالمجمع، ومراحل التشطيبات بالمبانى، ونسب الإنجاز بها، حيث بلغت التكلفة التقديرية للمشروع 15 مليون جنيه، لإنشاء مبان خدمية، ومبنى للمحولات الكهربائية، وتسوية الأرضية وعمل القواعد الخرسانية والأسقف اللازمة للمحارق، والتى يتم التخلص الآمن من خلالها من النفايات الطبية الخطرة بالمحافظة، وشدد وكيل الوزارة على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، وتشغيل المجمع بكامل طاقته.

 

يذكر أن وكيل الوزارة بدأ اليوم جولته الميدانية بتفقد مستشفى حميات السعدية بأبو حماد، ووحدة طب الأسرة بالسعدية، ومستشفى أبو حماد المركزي، ثم توجه لمستشفى الصالحية المركزى لمتابعة انتظام سير العمل.

 

وذلك فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، للتأكد من تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة للمرضى والمواطنين بالمحافظة.

ب
 
ي
 

الشرقية

اخبار الشرقية

مجمع محارق الخطارة

صحة الشرقية

وكيل صحه الشرقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة