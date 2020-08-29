وسط إجراءات إحترازية مشددة .. لقاءات أدبية متنوعة بثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من اللقاءات الأدبية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أقام قصر ثقافة برج العرب اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب ناقش خلاله الشعراء الحضور، كيف يتم تحويل العمل الشعري المسرحي إلى عمل تليفزيوني، كما عقد نادي أدب قصر ثقافة مصطفى كامل اجتماعه لمناقشة أعمال الأعضاء.

وأشات الهيئة العامة لقصور الثقافة فى بيان لها اليوم أن قصر ثقافة الشاطبي قد نظم أمسية بعنوان "لقاء المبدعين"، أدارها الشاعر أحمد يحيي، تم خلالها اكتشاف مواهب لعدد من الأطفال والشباب في مجالات الشعر، الغناء والعزف، كما ألقى عدد من الشعراء الحضور مجموعة من القصائد الشعرية منها اتى بالنور للشاعر أيمن عز الدين، متكدبنيش لحسن الطواب، ولفي ودوري للشاعر إبراهيم بدر.