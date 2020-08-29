وزير التعليم العالى: 24 ألف طالب تقدموا للحصول على الـ100 منحة المخصصة للمجتهدين

ماجد تمراز

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الطالب إبراهيم ناصر هو فخر ونموذج لكل الشباب المجتهد، والملفت للنظر في هذا الشاب الرائع، و أنه عندما عرض عليه الحصول على منحة للدراسة في الجامعة التي يختارها أكد أنه يرغب في الدراسة في جامعة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه محدد أهدافه من صغره، وأن لديه عزة نفس كبيرة وطموح كبير سيجعله مميزا عندما يتخرج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن هناك الملايين من الشباب المجتهد والقنوع مثل إبراهيم، وقال: "أطلقنا الموقع الإلكتروني من أجل التقديم في الجامعات والحصول على منح، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من طلاب الثانوية العامة حاصلين على أكثر من 99% وسيتم عمل اختبار لهم لاختيارهم في الكليات، خاصة وأن هناك 24 ألف طالب تقدم للحصول على الـ 100 منحة التى خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي للطلاب المجتهدين".

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة ستقدم كل الدعم للطالب ابراهيم ، لأنه يستحق كل الدعم لأنه طالب محترم ولديه حلم يريد أن يحققه.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أن الوزارة ستعمل على تقديم دعم لا محدود للطالب ابراهيم، وفى مقدمتها منحة للدراسة بكلية الطب فى جامعة الإسكندرية وتقديم أى أمور أخرى قد تساعد على دعم الطالب سواء كانت فى صورة إقامة أو الإعاشة خاصة أنه نموذج للطالب المتميز.

وتداول رواد موقع تويتر، حوار "فيديو" لبائع فريسكا على شاطئ البحر، حصل على مجموع 99.6 % حيث من المقرر أن يلتحق بكلية الطب البشرى العام الحالي، كما أشادوا بذلك الشاب ورغبته في تحقيق هدفه.

وقال ابراهيم بائع الفيرسكا خلال حواره مع أحد رواد أحد الشواطئ، أن اسمه إبراهيم عبد الناصر، ومن المقرر التحاقه بكلية طب بشرى العام الحالي ، وأنه قد حصل على مجموع 99.6 %، وخريج مدرسة 25 يناير بمحافظة الإسكندرية.