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"موعد فنجان القهوة" بين ماكرون وفيروز... ما العلاقة التى تربط الفنانة بباريس؟

السبت، 29 أغسطس 2020 11:23 م
"موعد فنجان القهوة" بين ماكرون وفيروز... ما العلاقة التى تربط الفنانة بباريس؟ ماكرون
رسالة بيروت - إيمان حنا

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كتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم، السبت: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في إنطلياس مساء الاثنين"؛ حيث أدرج قصر الإليزيه لقاء الفنانة اللبنانية فيروز على رأس جدول أعمال الرئيس الفرنسي ماكرون خلال زيارته الثانية لبيروت في أقل من شهر، والمزمعة مساء الاثنين المقبل.
 
وسيزور ماكرون، فيروز فور وصوله مساء الاثنين في منزلها في الرابية بعيدا عن العدسات الإعلامية. ومن المقرر أن تستمر زيارة ماكرون إلى بيروت حتى صباح الأربعاء؛ حيث من المقرر  أن يزور الأحياء المنكوبة بالانفجار كما سيزرع شجرة أرز مع أطفال لبنانيين شمال شرق بيروت.
 
وتربط فيروز بفرنسا علاقات صداقة متينة توطدت في عام 1975 عندما ظهرت للمرة الأولى على شاشة التليفزيون الفرنسي ضمن برنامج (سبيسيال ماتيو) الذي كانت تقدمه صديقتها الفنانة الفرنسية ميراي ماتيو، وقدمت هناك أغنية (حبيتك بالصيف).
 
واتخذت العلاقة شكلا أعمق خلال الحرب اللبنانية عندما أقامت فيروز حفلا ضخما في الأولمبيا باريس عام 1979 وغنت (باريس يا زهرة الحرية). ونالت فيروز أرفع الأوسمة الفرنسية منها وسام قائد الفنون والآداب من الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران عام 1988، ووسام فارس جوقة الشرف من الرئيس الراحل جاك شيراك عام 1998.

ماكرون

فيروز

لبنان

زيارة ماكرون للبنان

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