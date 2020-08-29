مستشار البنك الدولى السابق: الحديث عن وجود دين محلى كبير بمصر "أكاذيب" .. فيديو

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولى السابق، إنه من الطبيعى أن يكون لمصر دين محلى، فلا يوجد دولة فى العالم ليس لديها دين محلى بالنسبة للدين العام، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان لديهم دين محلى أيضا.

وأضاف مستشار البنك الدولى السابق، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الحديث عن أن مصر لديها دين محلى كبير هى أكاذيب، موضحا أنه من الطبيعى أن يكون لمصر دين محلى بعدما استطاعت قبل جائحة كورونا أن تخفض معدلات البطالة من 14 % إلى 8 %، بجانب انخفاض نسب التضخم من 30 % إلى 7 %، بجانب تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى.

ولفت مستشار البنك الدولى السابق إلى أن الاحتياطي النقدى الأجنبي ارتفاع إلى 47 مليار دولار، بجانب أن مصر تتعامل مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤسسات اقتصادية دولية وبالتالى من الطبيعى أن يكون لديها نسبة من الدين المحلى.